Poslanci začali projednávat návrh státního rozpočtu se schodkem 500 miliard. Poslanec Jan Jakob (TOP 09) navrhl, aby se neprojednával ve stavu legislativní nouze. S tím souhlasí i další představitelé opozice.

„Je to jedna koruna česká. Váží asi 3,5 gramu. Kdybychom jich dali na kupu 500 miliard, váží přibližně tolik jako milion automobilů nebo 10 tisíc petřínských rozhleden. Proč to říkám? Je to těžko představitelné pro všechny,“ řekl Jakob. Je to podle něj zhruba 50 tisíc korun na obyvatele.

Poslanec Jan Volný (ANO) namítal, že bez schodku není možné pomáhat podnikatelům zasaženým vládním opatřením proti koronaviru

Vicepremiérka Alena Schillerová (za ANO) pak dodala, že pokud by se ty peníze neprosadily, musela by vláda sáhnout na mandatorní výdaje.