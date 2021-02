Slova o koronaviru jako biologické zbrani byla nadsázka, říká Duka

Duka zamýšlel pojmenování čínská biologická zbraň, když mluvil o koronaviru, jako nadsázku, uvedl. Kázání je podle něj specifickou formou projevu. O Dukových výrocích píšeme zde.

Kardinál Dominik Duka. Foto: ČTK

Duka upřesnil svá slova v otevřeném dopise imunologovi Václavu Hořejšímu. V něm vysvětluje, že z jeho strany jednalo o hyperbolu, která má posluchače přivést k reflexi a hlubšímu poznání.

„Tvrdím, že jsem měl příležitost hovořit s odborníky, kteří o této hypotetické variantě o nechtěném úniku látky možné k výrobě zbraně uvažovali. Jste připraven nést odpovědnost a přinést důkazy, že toto mé eventuální tvrzení nemůže být pravdou?“ stojí v dopise.

Kardinál Dominika Duka mluvil o koronaviru během svého kázání ve svatovítské katedrále, na které upozornila CNN Prima News. „V této situaci je to čínský virus, únik biologické zbraně, o tom jsou přesvědčení vojenští specialisté na celém světě. Buď se to bojí říct, nebo to nesmí říct,“ řekl.

Od jeho slov se později distancovala Česká biskupská konference. Ohradila se proti nim také čínská ambasáda v ČR. „Poznámky kardinála Duky ignorují názory vědců a nestojí na žádném skutečném základu. Jsou tak neuctivé vůči vědě a neopodstatněně pomlouvají Čínu,“ uvedl velvyslanec.