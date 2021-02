Ministerstvo vnitra připravilo dvě varianty volebního zákona. Jedna obsahuje celé Česko jako jeden volební obvod, druhá zachovává 14 krajů, ale vítěz dostane bonus.

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) sám podporuje variantu Česka jako jednoho volebního obvodu, ale připravil obě možnosti, aby rozhodla nakonec Sněmovna.

„Z mého pohledu nejčistší by byl jeden volební obvod, ale vypadá to, že v Senátu to není schůdné,“ řekl Hamáček.

Jako předseda sociální demokracie je připravený dodržet dohodu, kterou lídři stran uzavřeli, nicméně dle svých slov pouze plní zadání předsedy vlády Andrej Babiš (ANO).