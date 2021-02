Poslanci Volný a Bojko, kteří odmítají roušky, za plexisklo nepůjdou

Poslanci se mohou ve Sněmovně nechat otestovat antigenními testy. A zákonodárci Marian Bojko a Lubomír Volný (nezařazení), kteří odmítali nosit roušku, za plexisklo nakonec nepůjdou. Vedení Sněmovny zjistilo, že to není technicky možné.

V boji s pandemií se vedení Sněmovny snaží poslance chránit různými způsoby, proto například ve čtvrtek spustili pro zájemce antigenní testování. Deníku N to řekl ředitel tiskového oddělení Sněmovny Roman Žamboch.

„Začalo to dneska, ale není to poprvé,“ shrnul Žamboch.

Testování provádí sněmovní lékař a poslanci jej mají zdarma. Přesná data, jak se možnost využívá, dosud nejsou, podle Žambocha je ale o testy mezi poslanci zájem.

Pokud by se u někoho prokázala nákaza, měl by jít podle Žambocha do Ústřední vojenské nemocnice na PCR testy.

Ještě před týdnem chtěl předseda Sněmovny Radek Vondráček poslat za plexisklo dva poslance, kteří dlouhodobě odmítají nosit roušku, tedy Lubomíra Volného a Mariana Bojka. Vedení Sněmovny ale zjistilo, že to není možné.

„Technicky to nebylo řešitelné,“ vysvětlit Žamboch. Nápad se podle něj nedal realizovat.

Poslanci proto dál vystupují bez roušky a po každém jejich proslovu je přestávka na dezinfikování jednacího pultu.