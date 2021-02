BioNTech ujišťuje, že prodá vakcínu Tchaj-wanu. Nákup podle Tchaj-peje blokovala Čína

Německá společnost BioNTech prodá svou vakcínu Tchaj-wanu. Ujistila jej o tom poté, co si tchajwanský ministr zdravotnictví Čchen Š‘-čung postěžoval, že prodej pěti milionů dávek vakcíny na ostrov sabotovala Čína.

Místnost krizového štábu v tchajwanském CDC (Centru pro kontrolu a prevenci nemocí). Foto: Magdalena Slezáková, Deník N

To se stalo včera, kdy Čchen Š‘-čung v rozhovoru pro jednu z tchajwanských rozhlasových stanic řekl, že tchajwanský nákup pěti milionů dávek vakcíny Pfizer/BioNTech byl zablokován.

Čchen v rozhovoru prohlásil, že Tchaj-pej byla loni v Šanghaji připravena podepsat smlouvu s tamním zástupcem společnosti BioNTech. Ale že tato firma v předvečer podpisu od smlouvy ustoupila, respektive podpis odložila. To Tchaj-pej podle Čchena zaskočilo a přerušilo její očkovací plán.

„Někdo si nepřeje, aby byl Tchaj-wan příliš spokojený,“ dodal k tomu Čchen podle agentury CNA.

Fosun Pharma

Pozadí incidentu na Twitteru vysvětluje tchajwanský reportér William Yang. Šanghajská farmaceutická firma, která má autorizaci podepisovat smlouvy se zeměmi regionu takzvané Velké Číny – pevninská Čína, Macao, Hongkong a právě Tchaj-wan –, se jmenuje Fosun Pharma.

Přičemž Fosun Pharma je spolumajitelkou společnosti Sinopharm Industrial Investiment – což je, jak už napovídá první slovo v názvu, mateřská společnost Sinopharm Group: velké farmaceutické firmy, kterou vlastní Čínská lidová republika a která jako státní výrobce stojí i za jednou z čínských vakcín.

Zástupce společnosti BioNTech však později v reakci na slova tchajwanského ministra sdělil na dotaz Deutsche Welle, že s Tchaj-wanem o vakcíně stále jedná. Firma to zopakovala také v oficiálním prohlášení, které citují agentury CNA a Reuters: vakcíny budou Tchaj-wanu dodány podle plánu.

Tchaj-pej to ústy ministra Čchena ocenila; Čchen vyjádřil vděčnost za podporu a dodal, že věří, že obě strany dohody překonají překážky a podaří se jim nákup vakcín uzavřít. Ujistil také, že ochota firmy BioNTech prodat Tchaj-wanu vakcíny nemá nic společného s německou poptávkou po tchajwanských čipech pro automobily (jak naznačili ve svých dotazech novináři).

Jen 940 potvrzených případů

Tchaj-wan většina států světa oficiálně neuznává jako stát, nýbrž jako více či méně suverénní součást Číny (přestože interpretace toho, co přesně je Čína, by měla být volná – to je politika jedné Číny, oproti nekompromisnímu principu jedné Číny, který prosazuje Peking). Je mu tak odepřeno členství ve WHO, kde mu byl před několika lety po tlaku ČLR odepřen i status pozorovatele.

Tchaj-wan se tak při epidemiích musí spoléhat hlavně sám na sebe. Jeho koronavirová bilance ukazuje, že to zvládá mimořádně dobře. První případ nákazy na svém území potvrdil už v lednu 2020; dnes, po více než roce, má celkový počet pouhých 940 potvrzených případů. Z toho aktivních jen 45, 886 lidí se uzdravilo, devět zemřelo.