Vládní strany i opozice se shodly na výsledné podobě pandemického zákona. Nejasnosti panovaly kolem paragrafu týkajícího se odškodňování.

„Pandemický zákon projde ve znění aktuální dohody,“ řekl po jednání novinářům vicepremiér Jan Hamáček.

Předseda vlády Andrej Babiš pak doplnil, že shoda byla u všech stran až na hnutí SPD. „Máme ve hře ještě nějaký návrh hejtmanů, takže jsme se dohodli, že bude jeden návrh, který podepíšou všichni zástupci opozičních stran kromě SPD,“ řekl Babiš.

Podle jeho informací by neměl být problém ani ve chvíli, kdy normu bude schvalovat Senát.

„Bude platit od 1. března až do skončení pandemického zákona. Budou na to mít pak ještě rok. Bude se to podávat na ministerstvo financí, které bude mít asi 6 měsíců na vyjádření,“ upřesnil předseda vlády.

Předseda ODS Petr Fiala upřesnil, že zákon dává rámec odškodňování u náhrad škody.