V příštím čtvrtletí by mělo do Česka přijít více než sedm milionů vakcín, vyplývá z harmonogramu ministerstva zdravotnictví, který má Deník N k dispozici. V současnosti se zatím podařilo za jeden den naočkovat maximálně 21415 dávek, rychlost očkování by se tedy musela přinejmenším zpětinásobit.