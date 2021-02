V americkém Texasu v souvislosti se sněhovou bouří a mrazivým počasím nejméně 24 lidí zemřelo, 2,5 milionu je třetí den bez elektřiny a tepla. Kvůli mrazem popraskanému potrubí nemají přístup k pitné vodě. Guvernér Abbott neví, kdy bude elektřina obnovena. (Texas Tribune)

This is not a third world country. This is Houston, Texas. I spotted a line of people filing up buckets of water from a spicket at Haden Park. Why? Millions either have no water or are under a Boil Water Advisory. pic.twitter.com/VHYH5Hbqjj

— Erica Simon (@EricaOnABC13) February 18, 2021