Český svaz ochránců přírody varuje před pozměňovacím návrhem novely zákona o ochraně přírody a krajiny, který v případě schválení zruší ochranu silně ohrožených druhů živočichů při zemědělských, lesnických a vodohospodářských aktivitách.

„Pokud by změnu parlament schválil, znamenalo by to, že zemědělci, lesníci a vodohospodáři by při svých aktivitách nemuseli brát vůbec žádné ohledy na hnízdící čápy černé, chřástaly polní, křepelky, ledňáčky…,“ upozornila organizace na Facebooku. (ČSOP)