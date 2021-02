Hejtmance Plzeňského kraje Iloně Mauritzové (ODS) vadí, že ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ji neinformoval o možném uzavření některých okresů v jejím kraji. Blatný tvrdí, že to neřekl.

Blatný zmínil, že nic takového neřekl. Kvůli epidemické situaci se podle něj uvažovalo o uzávěře některých okresů, a dokonce se to v jednom regionu i řešilo „jinak“. Přiznal, že zhodnotil, že situace v Plzeňském kraji není dobrá.

„V úterý jsem vás vyzvala o pomoc a to je moment, kdy potřebuju od ministerstva pomoc. Chtěla jsem, abyste mi pomohli, protože lidé stojí 10 hodin na hranicích ve frontě na testování,“ řekla Mauritzová. Bavorští partneři na ni prý tlačí, aby celou situaci řešili.

„Nemohu za to, co vám říkají novináři. Já jsem to neřekl, vedle mě stála hlavní hygienička,“ namítl Blatný.

Přiznal, že zhodnotil situaci v kraji jako nepříznivou, ale není to podle něj v současné chvíli na to, že by byl uzavřený nějaký okres.