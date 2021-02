Dušek: Po návratu žáků do škol je možné čekat růst nákazy

Po návratu žáků do škol je pravděpodobný nárůst počtu nakažených covidem-19. Od začátku roku se infekce začala vyskytovat častěji i u dětí, které chodí do mateřských a základních škol. Jedním z důvodů může být i šíření britské mutace koronaviru.

Pokud by se otevřely střední školy, výskyt v nich by byl asi ještě vyšší než u mladších dětí. Na jednání školského výboru to dnes řekl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Podle něj je současná epidemická situace hodně špatná a nedává velký prostor pro úpravy v současných opatřeních.

Podle Duška je jasné, že je uzavření škol dlouhodobě neudržitelné. Upozornil ale zároveň na to, že vývoj epidemie je nyní „hrozně špatný“. „Bohužel nebude teď zřejmě další týdny nějaký velký prostor pro experimenty,“ řekl. Poukázal na to, že jen za poslední den se potvrdilo 1700 případů nákazy u lidí, jejichž rizikové faktory a věk z nich podle něj 30 procent dovedou do nemocnice.

Kvůli epidemii jsou nyní otevřené jen mateřské a speciální školy a první a druhé třídy základních škol, ostatní se učí na dálku. Od 1. března by se do škol podle vlády měli začít postupně vracet i další žáci, jako první závěrečné ročníky středních škol. Záležet to bude na zajištění testování na covid-19. (ČTK)