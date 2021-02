Dukovo tvrzení o koronaviru jako biologické zbrani není oficiálním postojem církve. Deníku N to napsala mluvčí České biskupské konference Monika Klimentová. „Jde jen o osobní názor/hypotézu kardinála Duky, kterou zmínil ve svém kázání,“ vysvětlila.

Kardinál Dominik Duka. Foto: Ludvík Hradilek, Deník N

Kardinál Dominika Duka mluvil o koronaviru během svého kázání ve svatovítské katedrále, na které upozornila CNN Prima News. „V této situaci je to čínský virus, únik biologické zbraně, o tom jsou přesvědčení vojenští specialisté na celém světě. Buď se to bojí říct, nebo to nesmí říct,“ řekl.

Celé kázání ze setkání řeholníků a řeholnic, pořádaného 6. února ve svatovítské katedrále, lze zhlédnout na Dukově webu (příslušná pasáž v čase 9.15). Souviselo s církevním svátkem Uvedení Páně do chrámu – tedy se starým svátkem Hromnic.

Mluvčí České biskupské konference odmítá, že by jeho slova reprezentovala názor katolické církve. „O oficiální postoj katolické církve v ČR se v žádném případě nejedná,“ uvedla pro Deník N.