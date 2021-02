Volby by v lednu vyhrálo hnutí ANO. Podle volebního modelu Ipsosu by získalo 27,2 procenta hlasů. Druhá by skončila s 23,2 procenta koalice Pirátů a Starostů, třetí by byla koalice SPOLU se ziskem 21,7 procenta. SPOLU je zároveň zadavatelem průzkumu.