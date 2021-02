Asociace kritizuje vládu za komunikaci o omezeních sociální péče

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO) kritizuje vládu za způsob komunikace o omezeních v sociálních službách. Podle ní kabinet nařizuje změny ze dne na den, jsou nepřehledné a není jasné, jakou péči je možné poskytovat.

Asociace žádá zveřejnění podrobnějších pokynů. Uvedla to dnes v prohlášení, které zaslala ČTK. Reagovala tak na vydání nařízení pro sociální služby k nynějšímu nouzovému stavu, které začalo platit ode dneška.

Loni na jaře trval nouzový stav od 12. března do 17. května. Většina sociálních služeb musela přestat fungovat. Provoz se pak obnovoval postupně. Další nouzový stav začal 5. října. Sněmovna s jeho prodloužením nesouhlasila, takže skončil letos 14. února. Vláda na žádost hejtmanů ale hned od 15. února vyhlásila nouzový stav znovu, a to do 28. února. Dodatečně kabinet schválil nařízení o sociálních službách. (ČTK)