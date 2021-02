Zastupitelstva obcí se kvůli nouzovému stavu, který vláda nově vyhlásila od pondělí, nesmí konat po 21.00. Vyplývá to z pokynu ministerstva vnitra.

Na Facebooku na to upozornil Jiří Ptáček (TOP 09), starosta Prahy 3, která má jednání zastupitelů naplánováno od dnešních 15:00 a nyní musí předělat program, aby bylo možné nejdůležitější body včetně rozpočtu na letošní rok stihnout. Ve čtvrtek se koná také zastupitelstvo Prahy, vyjádření magistrátu ČTK shání.

„Zasedání zastupitelstva se od 15. 2. 2021 do 28. 2. 2021 (včetně) konají za obvyklých podmínek stanovených zákonem o obcích. Z krizového opatření vlády však vyplývá, že se nemohou konat v době mezi 21.00 a 5.00 následujícího dne,“ napsalo ministerstvo na webu. Zastupitelstva běžně trvají do nočních hodin, například to pražské se loni ve více případech protáhlo dokonce až do rána následujícího dne.

Podle Ptáčka ministerstvo zveřejnilo informaci dnes ráno. „Tento další a zcela chaotický pokyn vlády jde nečekaně proti zaběhnuté praxi, kdy jednání městských zastupitelstev začínají odpoledne (zastupitelé svou funkci vykonávají po návratu ze zaměstnání) a prakticky nikdy za uplynulé dva roky neskončilo dříve než pozdě v noci,“ napsal starosta. Dodal, že po dohodě s předsedou největšího opozičního klubu Alexandrem Bellu (ODS) plánují společně přepracovat původně navržený program jednání.

Na jednání zastupitelstev stále platí povinnost zakrytí úst a nutnost dodržení hygienických opatření. Samosprávy také často umožňují účast zastupitelů on-line, i když umožnit to není jejich povinností. Distanční účast má výslovně řešit návrh změny zákona o obcích, kterou schválila vláda a měli by o ní jednat poslanci. (ČTK)