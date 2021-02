Česká biatlonistka Markéta Davidová se stala mistryní světa. Ve vytrvalostním závodě ve slovinské Pokljuce neudělala na střelnici ani jednu chybu a zvítězila téměř o půl minuty.

In December 2019, Marketa Davidova reached her first career podium in @BiatlonPokljuka – in the Individual.

Things are looking very good for her to at least repeat the feat, if not better 🇨🇿😍https://t.co/bk5aBBso9Q #pokljuka2021 pic.twitter.com/T4jUGBfPhZ

— IBU World Cup (@IBU_WC) February 16, 2021