Tomáš Petříček se chce stát předsedou ČSSD místo Jana Hamáčka. Podle něj je strana málo čitelná a uzavřená do sebe. Kritizuje současné vedení třeba za to, že vrací do politiky kontroverzní lidi. „Jako Petr Benda v Ústeckém kraji. Takoví lidé ČSSD pouze škodí,“ říká Petříček.