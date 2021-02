Německý ministr zdravotnictví Jens Spahn chce až do března prodloužit omezení pro cesty z oblastí s nebezpečnými mutacemi koronaviru. K nim Německo od neděle řadí i Českou republiku.

Spahnův návrh se týká nařízení, které zakazuje leteckým, autobusovým či železničním dopravcům přepravovat cestující z oblastí s mutacemi. Výjimku mají dopravci jen pro občany Německa a pasažéry, kteří mají v Německu nahlášen pobyt.

Dosavadní nařízení platí do 17. února, tedy do této středy. Spahn podle magazínu Der Spiegel navrhuje vládě rozšířit jeho platnost o 14 dní, to znamená do středy 3. března.

Na základě německého nařízení zrušili dopravci přeshraniční železniční spoje mezi Německem a Českem. Učinily tak mimo jiné České dráhy, německé dráhy DB či společnost GW Train Regio.

Ve zdůvodnění Spahn uvádí, že epidemická situace se v Německu sice mírně zlepšuje, ale velkou hrozbu pro dosavadní úspěšný boj proti pandemii nemoci covid-19 představuje případné neřízené šíření koronavirových mutací. Za řešení považuje omezení cest z oblastí s mutacemi. (ČTK)