Mexiko začalo v pondělí očkovat proti covidu lidi nad 60 let. Kvůli zpoždění očkování ale museli senioři čekat několik hodin ve frontě. Vláda chce naočkovat do konce dubna všechny lidi starší 60 let, což je asi 12 % populace. Zdravotníky země začala očkovat už v prosinci. (Reuters)