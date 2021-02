Návrh zákona o mimořádných opatřeních, který by dnes měla projednat vláda, se liší jen v detailech od znění, které schválila už loni v květnu s platností do konce roku 2020.

Ministerstvu zdravotnictví dává pravomoci vydávat opatření například pro hromadnou dopravu, obchod, kadeřnictví a další služby nebo hromadné akce. Doplněné odstavce řeší jen povolání armády, policie a vyčlenění peněz ze státního rozpočtu.

Upravují nově také možnosti pro epidemiologické šetření včetně provozu mobilní aplikace a trasování call centry.

Urychlené projednání nového pandemického zákona bylo jednou z podmínek hejtmanů pro to, aby v neděli požádali vládu o vyhlášení dvoutýdenního nouzového stavu. Zákon schválený v květnu měl platit do konce loňského roku a umožnit rozhodování bez nouzového stavu, Sněmovna ho ale neprojednala. Ministerstvo by by díky němu mělo dostat pravomoc vydávat po předchozím souhlasu vlády mimořádná opatření s celostátní působností, která neumožňuje současný zákon o ochraně veřejného zdraví. (ČTK)