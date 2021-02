V Česku by se mělo ve čtvrtek konat zkušební testování žáků, oznámil Babiš

V Česku by se mělo ve čtvrtek konat zkušební testování školáků, a to nejspíš v Sedlčanech. Novinářům to ráno na kbelském letišti řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Svou plánovanou cestu do Rakouska, kde se měl seznámit s postupem testování ve školách, zrušil.

Kvůli mlze bylo možné odletět až v 11:00, premiér by se nestihl vrátit na jednání vlády. Kabinet bude jednat o návrhu pandemického zákona i o nabídce antigenních testů.

„V ČR ve čtvrtek proběhne jedno zkušební testování žáků, myslím v Sedlčanech,“ řekl Babiš.

Premiér měl v Rakousku navštívit vídeňskou školu Komenského. Setkat se měl s rakouským kancléřem i ministrem školství. Babiš zmínil, že by se návštěva mohla uskutečnit případně příští středu.

Ve Vídni a Dolních Rakousech se začalo ve školách testovat před týdnem, ode dneška se po prázdninách připojí zbytek Rakouska. Mladší školáci si dělají test dvakrát týdně. Starší žáci se dělí na dvě skupiny. První chodí do školy v pondělí a úterý, druhá ve středu a ve čtvrtek. Test si dělají v den nástupu do třídy. (ČTK)