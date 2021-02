Předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarová Adamová odmítla tvrzení ministryně financí Aleny Schillerové, že opozice měla protiústavní požadavky, jež by zatížily rozpočet. „Naše požadavky byly do značné míry totožné s tím, co vyjednali hejtmani. Ministryně lže,“ podotkla. (ČT)