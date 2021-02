Hejtmani požádají vládu o nouzový stav na 14 dnů. Od 1. března chtějí návrat dětí do škol i testy ve firmách

Hejtmani, kteří dnes vyzvali vládu k vyhlášení nouzového stavu na dalších 14 dní, žádají, aby se 1. března začaly děti vracet do škol. Ke stejnému datu má vláda zajistit, aby firmy mohly začít testovat zaměstnance na covid a dostaly na to peníze od státu.

Jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) si očkovací strategií řekl o pozornost, s vedením vlastní strany má ale napjaté vztahy. Foto: Jan Moláček, Deník N

Rozšířit by se měly návštěvní hodiny na úřadech, aby se netvořily fronty. Hejtmani chtějí, aby je vláda informovala, jak uvolní pravidla v obchodech a službách. Řekl to jihočeský hejtman a předseda Asociace krajů ČR Martin Kuba (ODS).

Hejtmani se podle Kuby s vládou domluvili, že od pondělí končí omezení úředních hodin. Další opatření se nyní měnit nebudou, řekl v České televizi.

Prodloužení dosavadního nouzového stavu Sněmovna hlasy opozice odmítla. Dnes o půlnoci tak skončí. Na nouzový stav jsou přitom navázána protiepidemická opatření.

Nyní se tedy zdá, že vláda na základě žádosti hejtmanů vyhlásí nouzový stav nový, a to na 14 dnů. Někteří ústavní právníci považují tento postup za sporný. Před protiústavností varoval i šéf Senátu Miloš Vystrčil (ODS).

„Budeme postupovat jako kraje jednotně, především proto, aby se neměnily podmínky z minuty na minutu a v části republiky jinak. Dohodli jsme se, že Asociace krajů vnímá nouzový stav jako nástroj, který by vláda měla používat velmi omezeně, a proto dáváme celé politické reprezentaci pouze 14 dní a žádáme o čtrnáctidenní nouzový stav, aby se dohodli a předložili a projednali v Poslanecké sněmovně pandemickou legislativu,“ řekl Kuba.

Hejtmani vyzvali ministra zdravotnictví, aby se upravila opatření. Všichni podporují, aby se změnilo omezování úředních hodin na úřadech.

„Vnímáme to jako nesmyslné, naopak se někde vytvářejí fronty a epidemie se může zhoršit. Vyzvali jsme, aby se děti začaly od 1. března vracet do škol; aby vláda předložila, jak bude rozvolňovat další opatření u obchodů a služeb, kde to vnímáme jako klíčové a pro ty lidi těžko udržitelné – myslíme si, že krajské hygieny by to mohly zvládnout,“ řekl Kuba.

Vyjasnit by se také měly podmínky amatérského sportu a kultury. Do 1. března by měla vláda zajistit podmínky pro testování ve firmách, aby podniky mohly samy testovat zaměstnance na koronavirus a dostávaly na to finance. „To vnímáme jako jednu z klíčových záležitostí,“ řekl Kuba.

Jak dodal, dohodli se na tom, že jednou týdně bude společné jednání vlády, ministerstva zdravotnictví a Asociace krajů, i s ohledem na počty covidových pacientů v nemocnicích.

Hejtman Kuba, který je předsedou Asociace krajů ČR, se dnes on-line zúčastní odpolední schůze vlády.

Kuba v České televizi řekl, že debata se vedla mimo jiné o rozvolnění opatření v maloobchodu. Někteří představitelé krajských hygienických stanic si podle něj dovedou představit, že by se k takovým opatřením přikročit mohlo. Proti je ale v současné době epidemický tým ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO).

Kuba v ČT opakovaně kritizoval poslance, že situaci kolem nouzového stavu nechali na hejtmanech, kteří tak měli pouze 72 hodin na její vyřešení. Označil to za extrémně nefér. (ČTK)