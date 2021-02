Poslanec ODS Zbyněk Stanjura uvedl, že Andrej Babiš (ANO) „v těžkém okamžiku“ ztratil většinu v Poslanecké sněmovně. Klíčová jednání podle něj vyvolala až opozice.

„Evidentně to, co dělá vláda, nezabírá. Nefunguje,“ uvedl Stanjura s tím, že dva měsíce chce ODS provést revizi opatření. Odmítl, že nepodpora pro prodloužení nouzového stavu by byla politická chyba. „Andrej Babiš to nezvládl,“ dodal.

Podle šéfa Starostů Víta Rakušana je Babiš „poprvé za dobu nouzového stavu donucen k jednání“, která se rozhýbala až teď. „Pan premiér nedokázal nouzový stav prosadit,“ doplnil.

Předseda poslanců hnutí ANO Jaroslav Faltýnek uvedl, že to není pravda, protože premiér svolal jednání zástupců parlamentních stran minulý týden. Podle Faltýnka opozice vítá, že vláda dělá všechno špatně. Z debaty o nouzovém stavu se podle něj stala politická záležitost.