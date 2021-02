Asociace krajů vyzvala vládu k urychlenému projednání pandemického zákona, testování ve firmách nebo otevření obchodů a služeb za přísných podmínek od 22. února.

V prohlášení hejtmanů, které zveřejnil Martin Půta z Libereckého kraje, jsou některé apely na vládu v souvislosti s návrhem na opětovné vyhlášení nouzového stavu.

„Asociace krajů České republiky vyzývá premiéra a vládu ČR, aby došlo k okamžitému zahájení projednání pandemického zákona a bylo zajištěno jeho projednání v co nejkratší možné legislativní lhůtě,“ stojí v prohlášení.

Hejtmani souhlasí s tím, aby se od začátku března postupně začaly děti vracet do škol. „Žádáme využití nového nouzového stavu k přípravě testování dětí a pedagogů ve školách, jako nástroje k jejich fungování v příštích týdnech,“ říká asociace krajů. Chce také, aby vláda zvážila zařazení učitelů a zaměstnanců škol do očkovací strategie mezi skupinu nad 60 let.

Od zítřka by měla být zrušena omezení, která se týkají úředních hodin na úřadech.

„Asociace krajů podporuje, aby co nejdříve (od 22. 2. 2021) došlo k otevření obchodů a služeb za dodržování systému počtu zákazníků podle plochy provozovny a za dodržování hygienických podmínek,“ stojí v prohlášení.