Víc než Petr Fiala by se mu v čele ODS líbil Miloš Vystrčil. Ani ten by ale podle bývalého pražského primátora Pavla Béma nejspíš nedokázal ODS odrazit ode dna. Škoda je prý ale Václava Klause mladšího. Ten mohl být jedním z členů týmu, který by občanské demokraty měl šanci vrátit na výsluní.