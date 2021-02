Babiš: Nouzový stav v krajích, které o něj požádají, by protiústavní nebyl

Nouzový stav by v Česku po neděli mohl platit jen v krajích, které o to požádají vládu, řekl ČTK premiér Babiš. Odvolal se na analýzu, podle níž by takový krok nebyl protiústavní. To však vyvrací ústavní právník Kysela.

Babiš podle svých slov doufá, že kabinet o vyhlášení nouzového stavu požádají všichni hejtmani, aby v různých částech republiky neplatila odlišná opatření proti covidu-19. Kabinet má k dispozici analýzu, podle které by opětovné vyhlášení nouzového stavu na základě žádosti krajů nebylo protiústavní, dodal.

Takový výklad však v rozhovoru v dnešním Právu rozporuje ústavní právník Jan Kysela. Nový nouzový stav by teď podle Kysely byl protiústavní i v případě, že o něj žádají hejtmani. Zdůraznil, že obnovit nouzový stav je ústavně možné až poté, co se ukáže, že stávající prostředky nestačí.

Asociace krajů dnes vyzvala vládu a opoziční strany ke společnému jednání o dalším postupu při řešení pandemie. Babiš však uvedl, že nyní je nutné záležitost vyřešit na úrovni exekutivy. „Do večera musíme vědět, které kraje na základě stavu nebezpečí požádají vládu o vyhlášení nouzového stavu, abychom jako vláda co nejdříve rozhodli,“ řekl ČTK Babiš.

Prostor pro jednání s opozicí by podle Babiše byl v následujících 30 dnech, než by kabinet případně musel požádat poslance o prodloužení nového nouzového stavu. (ČTK, Domácí redakce)