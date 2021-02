Čína vyšetřovatelům WHO odmítla předat raná data o epidemii ve Wu-chanu

Čína vyšetřovatelům WHO odmítla dát data o 174 raných případech pandemie ve Wu-chanu. Reuters to řekl člen vyšetřovacího týmu. Zdůraznil, že raná data jsou při vyšetřování mimořádně důležitá. Proč je nedostali? O tom může „jen spekulovat“.

Australský expert na nakažlivé choroby a člen vyšetřovacího týmu WHO ve Wu-chanu Dominic Dwyer se dnes přes videokonferenční hovor spojil s agenturou Reuters.

Sdělil jí, že vyšetřovatelé WHO si od čínské strany vyžádali raná hrubá data o tamních pacientech. Konkrétně jde o 174 případů covidu-19, které wuchanští lékaři léčili v prosinci 2019, v nejranější fázi pandemie ve Wu-chanu. A také o další případy.

Namísto vyžádaných dat jim však čínská strana poskytla jen hrubá shrnutí, řekl Dwyer.

Upozornil přitom, že hrubá data (tzv. „line listing“) jsou pro vyšetření původu jakékoli epidemie mimořádně důležitá. Osobní data pacientů jsou anonymizovaná, ale jinak tyto seznamy obsahují podrobné informace – včetně otázek, které byly během léčby pokládány jednotlivým pacientům, odpovědí nemocných i toho, jak byly analyzovány.

Dwyer také zdůraznil, že předání těchto dat je při vyšetřování epidemií „standardní praxí“.

„Proto jsme na tom trvali, (opakovaně o ta data) žádali,“ popsal. „Proč se to nestalo, to nemohu komentovat. Jestli za tím byla politika, nebo doba, nebo jestli to bylo obtížné… Ale jestli tam jsou nějaké jiné důvody, proč ta data nejsou k dispozici, nevím. Člověk může jen spekulovat.“