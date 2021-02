Japonsko se chystá na testování létajících aut, směrnice mají být připraveny do konce března 2022. Oznámil to ministr dopravy Kazujoši Akaba, který připomněl, že vláda chce létající auta uvést do dopravy do roku 2023. (Kjódó)

Japan to set guidelines for flying car tests by March 2022https://t.co/DyejHizihB — Kyodo News | Japan (@kyodo_english) February 12, 2021