Univerzita Palackého chystá příští týden akci na dárcovství krve

Univerzita Palackého v Olomouci chystá příští týden rozsáhlou akci zaměřenou na dárcovství krve. Oslovit chce potenciální dárce v celé republice.

Akce má na olomoucké akademické půdě dlouhodobou tradici. Od roku 2014, kdy se odběry za UP počítají, registrují zástupci olomoucké transfuzní stanice přes 4500 odběrů. ČTK o tom informovali zástupci univerzity. Výzva Daruj krev s rektorem je součástí Akademického týdne, během kterého si olomoucká univerzita letos připomíná 75. výročí svého znovuobnovení v únoru 1946.

Při týden trvající akci vyzývá rektor všechny studenty a zaměstnance UP, aby přišli darovat krev, a to nejen v Olomouci. „Velice mě těší, že se každým rokem pro darování krve rozhoduje stále více našich studentů a zaměstnanců. Dokonce i v roce 2020, kdy probíhala výuka povětšinou distančně, darovalo krev v Olomouci více lidí než o rok dříve, a věřím, že letos tomu nebude jinak,“ uvedl rektor UP Jaroslav Miller.

Každý student či zaměstnanec UP, který se rozhodne darovat krev na Transfuzním oddělení Fakultní nemocnice Olomouc v týdnu od 15. do 19. února, by se měl registrovat na e-mailu daruj@upol.cz. Poté s ním organizátoři upřesní čas odběru. „Ve spolupráci s transfuzním oddělením máme vyblokován celý týden pro dárce z našich řad a právě pro hladký průběh akce, i s ohledem na epidemiologická opatření, vytváříme týdenní rozpis dárců,“ uvedl koordinátor akce Ondřej Martínek.

V letošním ročníku chce univerzita oslovit i dárce mimo Olomouc. Je to s ohledem na on-line výuku a na to, že většina studentů studuje z domova. „Letos, kdy je situace o poznání složitější a semestr začne v online podobě, vyzýváme k bezplatnému dárcovství nejen v Olomouci, ale i na všech transfuzních stanicích v zemi. Každý student či zaměstnanec, který bude krev darovat mimo Olomouc a zašle nám na e-mail daruj@upol.cz fotku nebo se označí na Instagramu s hashtagem #darujkrevsrektorem během odběru v týdnu od 15. do 19. února, dostane od univerzity malý dárek poštou,“ doplnil prezident Českého červeného kříže Marek Jukl.

Loni registrovala Fakultní nemocnice Olomouc celkem 954 „univerzitních“ odběrů krve, což bylo téměř o 60 odběrů více než v roce 2019. Od roku 2014, kdy se odběry za UP počítají, jich bylo 4533, což odpovídá více než dvěma tisícům litrů krve nebo krevní plazmy. Akci organizuje Univerzita Palackého v Olomouci ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Olomouc, transfuzním oddělením a iniciativou 470 ml. (ČTK)