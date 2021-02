Zaměstnanec Bílého domu vyhrožoval reportérce

Pracovník tiskového oddělení Bílého domu TJ Ducklo byl dočasně odstaven ze své pozice poté, co vyšlo najevo, že vyhrožoval reportérce Taře Palmeri. Ta se zajímala o etické pozadí jeho osobního vztahu s politickou reportérkou.

Ducklo nechtěl, aby Palmeri informace o jeho vztahu s reportérkou Alexi McCammondovou zveřejnila, a tak jí vyhrožoval a činil urážlivé poznámky na její vzhled.

„Zničím tě,“ citoval jej časopis Vanity Fair, podle nějž jí tvrdil, že na McCammondovou „žárlí“ kvůli údajné pozornosti jiného muže.

Mluvčí Bílého domu Jen Psaki se reportérce omluvila a uvedla, že Ducklo týden nedostane výplatu.

„Beru tyto věci velmi vážně, jsem žena,“ reagovala mluvčí.

WATCH: @PressSec Jen Psaki answers questions from @kaitlancollins and others on @TDucklo's one-week suspension.

Psaki: "I take this very seriously…TJ…has apologized to the reporter quite shortly after the comments were made." pic.twitter.com/0RPEYZTBW6

— CSPAN (@cspan) February 12, 2021