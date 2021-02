Starostové opět žádají otevření hranic do Německa pro sanitky

Starostové, senátoři, poslanec i hejtman Karlovarského kraje znovu vyzvali otevřeným dopisem ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO), aby dojednal nabízenou pomoc pro pacienty s covidem-19 v nemocnicích v sousedním Německu a Bavorsku.

Situace zejména v chebské nemocnici se stále nelepší a převozy pacientů přes půl země jsou podle signatářů nedůstojné a rizikové.

„Převozy pacientů v těžkém stavu do vzdálených tuzemských nemocnic mohou trvat až pět hodin, jsou tudíž rizikové. Transport do Německa by přitom nezabral ani 45 minut. Nedává žádný smysl, proč vláda stále odmítá přijmout pomocnou ruku Bavorska a Saska,“ uvedl pirátský poslanec Petr Třešňák.

Situace v chebské nemocnici je od ledna kritická, zařízení nemá dost lůžek na intenzivní péči pro pacienty s těžkým průběhem covidu. (ČTK)