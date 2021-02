Volby by v lednu vyhrálo hnutí ANO. Podle volebního modelu Ipsosu by získalo 27,2 procenta hlasů. Druhá by skončila s 23,2 procenta koalice Pirátů a Starostů, třetí by byla koalice SPOLU se ziskem 21,7 procenta. SPOLU je zároveň zadavatelem průzkumu.

Do Sněmovny by se v lednu dostala ještě SPD s 8,4 procenty. Komunisté a sociální demokraté přesahují také pětiprocentní hranici, kvůli statistické chybě však není zřejmé, zda by ji překonali.

Agentura sledovala také volební potenciál. Tedy jakou podporu by mohla strana, hnutí nebo koalice získat, kdyby ji volili všichni, kdo ji zvažují. V tomto měření si nejlépe vedla koalice Pirátů se Starosty.

„Koalice Piráti a STAN dosahuje největšího potenciálu (tedy pokud by ji volili všichni voliči, kteří ji alespoň zvažují) s výsledkem 42,6 %. Na druhém místě jsou pak s téměř totožným výsledkem hnutí ANO a koalice SPOLU, které v současné chvíli zvažuje volit 36 % voličů,“ píše agentura.

Ipsos sbíral data mezi 15. a 19. lednem prostřednictvím online panelu na reprezentativním vzorku 1018 respondentů.