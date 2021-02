Bývalý policista Derek Chauvin, při jehož zásahu zemřel Afroameričan George Floyd, přiznal vinu z vraždy třetího stupně a souhlasil s trestem 10 let vězení. Bývalý ministr spravedlnosti Barr ale do případu zasáhl a dohodu s expolicistou zrušil.

Smrt George Floyda vyvolala masové protesty proti rasově motivované policejní brutalitě v USA i jiných částech světa. Derek Chauvin na něm devět minut klečel, než Floyd přestal dýchat. Foto: Minnesota Department of Corrections

„Jeho právníci na nás spěchali a my jsme nechtěli být pod tlakem,“ uvedl zdroj z ministerstva spravedlnosti pro stanici MSNBC. Ministr se prý obával, že by trest deseti let byl vnímán jako příliš nízký.

Chauvin byl poté obviněn z těžší vraždy druhého stupně, za níž mu hrozí 25 let. Soudní proces jej čeká v březnu.

Ostatní čtyři policisté, kteří byli u smrti Floyda přítomni, jsou obviněni rovněž z vraždy druhého stupně a hrozí jim tedy stejný trest. (MSNBC)