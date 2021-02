Zemřel legendární americký jazzový klavírista a skladatel Chick Corea, bylo mu 79 let. Mnohanásobný držitel Grammy měl v březnu hrát v Brně.

R.I.P. Chick Corea, June 12, 1941 – February 9, 2021. Here he is playing electric piano with Miles Davis on trumpet, Wayne Shorter on saxophone, Dave Holland on bass, and Jack DeJohnette on drums in France in 1969. pic.twitter.com/juWPlH5al2

— Dust-to-Digital (@dusttodigital) February 11, 2021