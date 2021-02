Je nutné prodloužit nouzový stav, apeluje na poslance Hamáček

Podle ministra vnitra Hamáčka je nezbytně nutné prodloužit nouzový stav. „Když nouzový stav neprodloužíme, tak nemoc nezmizí. Akorát lidé, co s ní bojují, přijdou o prostředky boje,“ řekl Hamáček.

Ministr vnitra Jan Hamáček Foto: Ludvík Hradilek, Deník N

„Ze spojení nouzový stav se stal viník. Z vlády se stal viník, protože ho prodlužuje,“ řekl Hamáček. Podle něj všechny země světa bojují s koronavirem podobně. Nouzový stav je podle něj pouze rámec, v kterém se vyhlašují jednotlivá opatření.

„Chceme všichni to samé. Jenomže ono to nejde. Protože se tu objevila nemoc, se kterou už rok bojujeme,“ řekl ministr vnitra z ČSSD.

„Jsme všichni čím dál víc unavení, už nás to nikoho nebaví. Chceme zpátky normální život,“ řekl ministr vnitra ve Sněmovně. Stát se podle něj zbaví zodpovědnosti a hodí ji na kraje. Nebude mít ale možnosti například poskytnout hejtmanům zdravotnické prostředky.

„Nemáte ventilátory? Nemáte lůžka? Nedáme, kupte si je. Nemáme nouzový stav,“ řekl Hamáček s tím, že vládě neprodloužení nouzového stavu odebere možnosti krizového řízení.

Krok, kdy by Sněmovna na vládní návrh nekývla, považuje Hamáček za nezodpovědný. „Dopadne to strašlivým průšvihem,“ varoval ministr vnitra. „V horizontu týdne kraje zjistí, že mají plné špitály a vyhlásí stav nebezpečí. Pak to bude o tom, kdo z hejtmanů jako první vyzve vládu, aby vyhlásila nouzový stav,“ řekl Hamáček.

Podle předsedy ČSSD hrozí, že okolní země zavřou Česku hranice. „Poprosil bych ty, co o tom rozhodují, aby vzali rozum do hrsti,“ řekl Hamáček.