Sněmovna začala jednat o nouzovém stavu. Není to výmysl vlády, říká Babiš na úvod

Podle premiéra Babiše je nouzový stav nezbytný prostředek pro řešení pandemie. „Nouzový stav není výmysl vlády. Je to nutný prostředek k tomu, aby bylo možné realizovat plošná opatření,“ řekl premiér.

Podle Babiše by s koncem nouzového stavu skončila koordinovaná možnost armády, nebyla by možnost odměnit zdravotníky a problém by nastal také s přesuny pacientů.

„Úplně to povede k uvolnění kontaktů mezi lidmi. Je to cestou k úplnému zhroucení nemocniční sítě,“ dodal premiér. „Kapacita zdravotního systému je na hraně,“ říká premiér.

„Já jsem to bral smrtelně vážně. Debata bohužel vždy končí u mé osoby,“ řekl premiér k dnešnímu jednání špiček stran ve Sněmovně. Podle Babiše je neprávem obviňován, že nechce spolupracovat. „Já se soustředím, abychom získali co nejdřív vakcínu,“ doplnil premiér.

Babiš řekl, že stále je ochoten domluvit se s opozicí. Přiznal, že doposud nejednal s dalšími stranami kvůli tomu, že měl dříve dohodu s KSČM. O hlasy komunistů nicméně vláda přišla.