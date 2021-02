Hejtmani ODS vyzvali vládu i opoziční poslance, aby našli dohodu ohledně prodloužení nouzového stavu. „My jako hejtmani prostě musíme zajistit fungování krajů a naše pozice je prostě jiná než pozice poslanců. Ať už koaličních, nebo opozičních,“ píší hejtmani.

Čtyři hejtmani občanských demokratů ve společném prohlášení vyzývají vládu i své vlastní poslance k dohodě.

„.Bohužel nouzový stav se stal v politickém prostoru symbolem, o který se vede politický souboj, aniž by bylo odpovědně vysvětlováno, že nouzový stav se automaticky nerovná zavření škol, obchodů nebo restaurací,“ stojí v prohlášení.

„Jako členové ODS vnímáme chybné kroky na straně vlády a respektujeme, že opozice nemůže dávat vládě opakovaně bianko šeky bez toho, aniž by vláda věcně diskutovala o problémech země, firem a občanů v souvislosti s pandemií. Jako hejtmani si však uvědomujeme, že zrušením nouzového stavu se epidemická situace jako mávnutím kouzelného proutku nezmění a stejně budeme na úrovni krajů nuceni hledat legislativní řešení,“ píší poslanci.

Opoziční zákonodárci ani po dnešním jednání s premiérem Babišem nezměnili názor a nechtějí podpořit prodloužení nouzového stavu. Ten je vyhlášen do pondělí. Co by jeho konec mohl znamenat, popisujeme v tomto textu.

„Žádáme tedy vládu i naše poslance, aby s maximální mírou odpovědnosti hledali zodpovědná řešení, která nám všem umožní zvládnout dobu, která nás čeká a která rozhodně ještě nebude jednoduchá,“ stojí v prohlášení.