„Nepadlo ani slovo, že by vláda vyhlásila sama nouzový stav,“ řekl k rannímu jednání špiček politických stran ve Sněmovně šéf ODS Petr Fiala. Nově vyhlášený nouzový stav by se 30 dní obešel bez podpory Sněmovny, takový krok by ale mohl být protiústavní. (Aktuálně)