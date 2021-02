Ministerstvo práce žádá 6,8 miliardy korun na program Antivirus, z něhož se vyplácejí příspěvky na mzdy firmám. Žádost o přesun částky v rozpočtu předloží sněmovnímu rozpočtovému výboru. Souhlasila s tím dnes vláda.

Po jejím jednání to řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

„Peníze potřebné na pokrytí nárůstu výdajů na tento program chce ministerstvo práce převést z prostředků určených na podporu v nezaměstnanosti,“ uvedl Blatný.

Program Antivirus má bránit propouštění. Stát z něj vyplácí příspěvky na mzdy firmám, na které dopadla nařízená omezení a koronavirová krize. Podporu má poskytovat do konce února.

Podle podkladů pro vládu má ministerstvo letos na Antivirus 5,2 miliardy korun z neutracených peněz. Úřady práce daly k 5. únoru pokyn k vyplacení celkem 3,99 miliardy korun. Resort poukazuje na to, že to jsou zhruba tři čtvrtiny dosavadní celkové sumy. Podle něj tak nynější částka bude stačit do poloviny února. (ČTK)