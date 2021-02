Zpřísněná omezení pohybu a dalších opatření v okrese Trutnov bude nutné dodržovat. Lépe lze ale zvládnout epidemii testováním, trasováním a urychlením očkování. Dnes to řekl hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček (ODS).

Vláda omezila kvůli šíření covidu-19 pohyb v okresech Cheb, Sokolov a Trutnov s účinností od půlnoci na pátek do konce nouzového stavu. Pokud ho Sněmovna neprodlouží, bude končit už v neděli 14. února. K tomu se hejtman dnes nevyjádřil.

„Počkejme na to, jaké bude rozhodnutí Sněmovny,“ řekl dnes ČTK hejtman Červíček. Nemá informace, že by se rozšíření uzávěry v příštích dnech mělo dotknout i dalších okresů v kraji. „Zvažovala se opatření také v okrese Náchod, ale nebyla přijata. Opakovaně říkám, že by jakékoli rozhodnutí mělo být odůvodněné, mělo by vycházet z nějakých podkladů, předpokládám, že ministerstvo zdravotnictví podle toho také rozhodlo,“ řekl Červíček.

Lidé podle nového vládního nařízení v nejvíce postižených okresech budou moci opouštět okresy jen kvůli práci, návštěvám lékaře nebo z dalších výjimečných důvodů. Kontrolovat to bude policie. Obyvatelé dotočených okresů také budou muset od pátku nosit minimálně chirurgické roušky nebo respirátory FFP2. (ČTK)