Francouzská vláda dnes představila zákon na ochranu klimatu, na němž se svými návrhy spolupodíleli občané země. Zahrnuje opatření, která by zakázala pronájem špatně izolovaných domů či letecké spoje na krátké vzdálenosti, k nimž existuje vlaková alternativa.

Ekologické organizace označují normu za nedostatečnou.

„Nejde jen o to změnit motory v našich autech nebo stroje v našich továrnách. Jde o změnu civilizace, kultury, životního stylu,“ řekla podle agentury DPA ministryně životního prostředí Barbara Pompiliová po jednání kabinetu, jemuž předsedal prezident Emmanuel Macron.

Cílem zákona je dodržet závazek na snížení emisí skleníkových plynů o 40 procent do roku 2030 v porovnání s rokem 1990. Vláda podle stanice Radio France International (RFI) uvedla, že dá zákonnou podobu 50 ze 149 návrhů, s nimiž minulý rok přišlo klimatické shromáždění, do něhož bylo náhodně vybráno 150 francouzských občanů. Jedním z navrhovaných opatření, které vládla odmítla, bylo snížení nejvyšší povolené rychlosti na dálnicích ze 130 na 110 kilometrů v hodině.

Zákon bude od konce března projednávat parlament, hlasovat by se o něm mělo do září.

Pokud by byla norma schválena v nynější podobě, zakázala by vnitrostátní leteckou přepravu na vzdálenosti, které lze vlakem ujet do dvou a půl hodiny. Podle Pompiliové by například přestala létat letadla mezi Paříží a Bordeaux na jihozápadě země. Nedovoleny budou venkovní plynová topidla, používaná nejčastěji na terasách restaurací. Auta škodlivá životnímu prostředí budou ve městech zatížena dalšími omezeními, ztíženo má být i přílišné rozšiřování měst do šířky.

Řada ekologických organizací návrh v otevřeném dopise kritizovala jako jen málo ambiciózní. Opatření navržená občanským shromážděním zákon podle nich příliš změkčil a ve výsledku tak neumožní snížit emise o požadovaných 40 procent. Organizace Greenpeace označila normu za „trik“.

Pařížský správní soud minulý týden v přelomovém rozsudku rozhodl, že francouzský stát je spoluodpovědný za pochybení v rámci boje proti globálnímu oteplování. Soud dospěl k závěru, že stát ve věci ochrany klimatu nekoná dostatečně, a uložil mu do dvou měsíců navrhnout nápravu. (ČTK)