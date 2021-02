Stát zřejmě bude přispívat autistům na vůz a lidem s demencí na vozík. Vládní návrh se zřejmě dostane ve Sněmovně do novely, kterou navrhli zejména lidovečtí poslanci.

Návrh v některých případech zjednodušuje postup pravidelné výměny průkazu osoby se zdravotním postižením.

Předloha je po dnešním druhém čtení v závěrečném schvalování. Mohlo by se uskutečnit v březnu. Připojení vládního návrhu prosazují Alena Gajdůšková (ČSSD) a Vít Kaňkovský (KDU-ČSL), protože hrozí, že by se do říjnových sněmovních voleb jinak nestihl schválit.

Na auto stát přispívá částkou 100 000 až 200 000 korun podle výše příjmu rodiny. Pokud vozidlo stálo méně, poskytne úřad nižší částku. Jestliže stojí zvláštní pomůcka méně než 10 000 korun, příspěvek na ni se poskytne jen žadatelům s příjmem pod osminásobek životního minima. Postižený si u pomůcky za méně než 10 000 korun musí také sám zaplatit tisíc korun. Pokud pomůcka stojí víc než 10 000 korun, je spoluúčast deset procent. Žadatel může sám doplácet nejvýš 350 000 korun, u zdvihací plošiny pak až 400 000 korun. Pokud handicapovaní nemají dost peněz, jejich podíl určí úřad práce. Lidé ale musí dodat tisícikorunu. (ČTK)