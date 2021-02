Do srpna bude v Česku naočkováno proti nemoci covid-19 sedm milionů lidí, věří ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Vakcinace by měla zrychlit v dubnu, kdy se mají do ČR dostat miliony dávek, řekl ministr serveru iRozhlas.

Do té doby bude podle něj dávek dost jen pro naočkování odhadem 400 000 lidí.

Očkování proti koronaviru je s nyní distribuovanými vakcínami kompletní po podání druhé dávky. Očkovat se v ČR začalo loni 27. prosince. Zdravotníci do úterního večera aplikovali 382 416 dávek vakcíny, druhou zatím dostalo 116 622 lidí. Výrobci k dnešku dodali do Česka 489 575 až 577 130 dávek vakcíny, rozptyl je způsoben tím, že z lahvičky od firem Pfizer/BioNTech lze získat pět až šest dávek. (iRozhlas)