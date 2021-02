Novozélandský maorský poslanec Rawiri Waititi musel odejít z jednání parlamentu, protože si odmítal vzít kravatu. Zákonodárce říká, že nutit ho oblékat se v západním stylu je porušením jeho práv a snahou o potlačení domorodé kultury.

New Zealand Maori leader ejected from parliament for not wearing a necktie https://t.co/FfsNIh7YU0 pic.twitter.com/swrSf1tPrG

— Reuters (@Reuters) February 10, 2021