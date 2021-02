Ministr obrany Metnar označil námitku italského výrobce vrtulníků, kvůli níž dostal resort pokutu, za obstrukční. Resort se kvůli 550milionové pokutě od ÚOHS hodlá soudit. Obvykle klidný Metnar na výboru mluvil bojovným tónem.

„Společnost Leonardo jsme nikdy napřímo neoslovili. Výkladem tohoto rozhodnutí (Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, pozn. red.) je možné dojít k závěru, že kterákoliv soukromá společnost je oprávněná do zakázek na výjimku podat námitku (výjimka ze zákona, která umožňuje resortu oslovit při určitých zakázkách přímo vládu jiného státu a nekonat výběrové řízení, byl to i případ nákupu vrtulníků, pozn. red.) a proces tímto zablokovat. Jestli tady jakákoliv firma může podat námitku, korejská, ruská, je to pro mě neakceptovatelné. A já se nestáhnu do ulity. (…) Pro mě to do rozhodnutí soudu neskončilo,“ řekl Metnar na výboru pro obranu.

Ministerstvo obrany původně proti rozhodnutí antimonopolního úřadu podalo odpor, který byl zamítnut. Nyní resort chystá rozklad, podat by ho chtělo 16. února.

Metnar zároveň podotkl, že nynější stav je třeba vyřešit systémově, jinak budou nákupy pro armádu fakticky zablokované.