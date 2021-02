Administrativa amerického prezidenta Joea Bidena bude nadále usilovat o vydání zakladatele WikiLeaks Juliana Assange z Británie. Podle agentury Reuters to dnes oznámilo americké ministerstvo spravedlnosti.

USA viní 49letého Australana ze špionáže a nezákonného zveřejnění tajných dokumentů. Londýnský soud ale začátkem ledna rozhodl, že Assange do USA nevydá, jelikož by se tam mohl pokusit o sebevraždu.

Mluvčí amerického ministerstva spravedlnosti Marc Raimondi dnes uvedl, že americká vláda hodlá rozhodnutí britského soudu napadnout. „Nadále usilujeme o jeho vydání,“ řekl.

Britský soud o nevydání Assange do Spojených států rozhodl 4. ledna. Soudkyně Vanessa Baraitserová tehdy uvedla, že vydání Assange do USA by bylo vzhledem k jeho duševnímu stavu represivní. Assange přitom v Británii zůstává ve vazbě, jelikož soud zamítl žádost o jeho propuštění na kauci. Soudkyně stanovila, že případné odvolání Spojených států musí být podáno do pátku.

WikiLeaks rozhněval americkou vládu zveřejněním tisíců tajných diplomatických depeší a dokumentů americké armády a zpravodajských služeb, včetně detailních popisů hackerských schopností Ústřední zpravodajské služby (CIA). Před americkými prezidentskými volbami v roce 2016 server zveřejnil také desítky tisíc odcizených e-mailů z kanceláře kampaně demokratické kandidátky Hillary Clintonové, což podle ní a některých jejích stoupenců sehrálo roli v její prohře proti republikánovi Donaldu Trumpovi.

Za vlády demokratického prezidenta Baracka Obamy, kdy byl Biden viceprezidentem, se americké ministerstvo spravedlnosti rozhodlo o vydání Assange neusilovat s tím, že konání Assange a WikiLeaks se příliš podobalo novinářským aktivitám, jejichž ochranu zaručuje první dodatek americké ústavy.

Představitelé Trumpovy administrativy ale veřejnou kritiku Assange a WikiLeaks vystupňovali jen několik týdnů poté, co se republikán v lednu 2017 ujal Bílého domu, a následně podali sérii žalob, v nichž Assange viní z účasti na hackerském spiknutí.

Assangeovi příznivci naléhají na novou americkou vládu, aby obvinění stáhla během prvních 100 dní Bidenova prezidentství. (ČTK)