Výroky německého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera o kontroverzním rusko-německém plynovodním projektu Nord Stream 2 popudily Ukrajinu. Ukrajinský velvyslanec v Berlíně uvedl v prohlášení, že Steinmeierovy „pochybné historické argumenty“ byly v Kyjevě přijaty s „údivem a rozhořčením“.

Informovala o tom dnes agentura DPA. Prezidentský úřad ale ukrajinské námitky důrazně odmítl.

Steinmeier v rozhovoru pro deník Rheinische Post hájil Nord Stream 2 tvrzením, že vztahy v energetice jsou takřka poslední, které mezi sebou Evropa a Rusko udržují. Poukázal na to, že Německo musí brát při posuzování projektu v potaz „historický rozměr“ německo-ruských vztahů a při té příležitosti připomněl přepadení Sovětského svazu nacistickým Německem, od nějž letos 22. června uplyne 80 let.

„Přes 20 milionů lidí tehdejšího Sovětského svazu padly této válce za oběť. To neospravedlňuje provinění dnešní ruské politiky, ale tento širší obrázek nesmíme ztratit ze zřetele,“ řekl Steinmeier.

„Výroky spolkového prezidenta Steinmeiera nás Ukrajince hluboce zasáhly,“ uvedl velvyslanec Andrij Melnyk, podle nějž je Nord Stream 2 geopolitickým projektem ruského prezidenta Vladimira Putina, který je v rozporu s ukrajinskými zájmy.

„Je proto cynické, zrovna v této debatě vnášet do hry děsy nacistické hrůzovlády a k tomu ještě připisovat sovětské oběti německé zničující a zotročující války výhradně k Rusku,“ uvedl Melnyk. Narážel tím na to, že Steinmeier výslovně nezmínil miliony obětí nacismu na sovětské Ukrajině. „Je to nebezpečné překrucování historie,“ dodal Melnyk. (ČTK)