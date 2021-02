Roman Prymula ukončil smlouvu s Úřadem vlády, dál bude pracovat na dohodu

Bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) ukončil ke konci ledna smlouvu s Úřadem vlády o poskytování poradenských služeb. Prymula bude s úřadem spolupracovat dál a v jiné formě. Odmítá, že by dostal nabídku na vládní post.

Exministr zdravotnictví Roman Prymula. Foto: Gabriel Kuchta, Deník N

V registru smluv se objevila dohoda o poskytování poradenských služeb v oblasti zdravotnictví. Smlouva z 23. listopadu 2020 měla platit až do srpna letošního roku. Nakonec se ale Úřad vlády dohodl s Prymulou jinak a od 1. února bude pracovat na dohodu.

„Pan Prymula má na Úřadu vlády novou smlouvu – Dohodu o pracovní činnosti, a to od 1. 2. 2021 do 31. 12. 2021,“ napsal Deníku N mluvčí Úřadu vlády Vladimír Vořechovský.

Sám Prymula redakci sdělil, že se vztah pouze „konvertoval“ do pracovní dohody. Zmínil, že pracovní vytížení je na delší dobu než očekával. „Tohle je formálnější vztah,“ řekl Prymula.

Přiznal, že kvůli poradenství na Úřadu vlády nemá čas na jakékoli jiné aktivity. Proto bude pomáhat na dohodu, aby nemusel sám dělat daně. Vyzdvihl, že takhle je to pro něj jednodušší.

V zákulisí se přitom stále objevují spekulace, že by se stal ministrem zdravotnictví. Prymula ale odmítá, že by takovou nabídku dostal. „Nabídku jsem nedostal. Spekulují o tom masmédia. Připadá mi to trochu iluzorní,“ řekl Prymula.

„Až to nastane, budu o tom uvažovat. Ale nemůžu říct, že bych o to měl zájem. Je to funkce, která vůbec není příjemná,“ odpověděl na otázku, jestli by se funkce zhostil.