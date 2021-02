Snímky z hlediště Superbowlu zachytily guvernéra Floridy Rona DeSantise navzdory nařízení stadionu bez roušky. „Jak bych asi s rouškou pil pivo? Ale no tak, já musel vidět Bukanýry vyhrát!“ vysvětlil guvernér. (Politico)

What do you notice about Ron DeSantis at the Super Bowl? pic.twitter.com/BqjFX7bthQ

— Mystery Solvent (@MysterySolvent) February 8, 2021